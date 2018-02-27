Глава Минфина США заявил, что новые санкции против РФ введут в течение 30 дней

“Вы можете ожидать, что (новые) санкции будут введены в ближайшие 30 дней. Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые”, — сказал министр, слова которого цитирует в Twitter корреспондент агентства Bloomberg Салеха Мохсин.

В настоящее время в отношении РФ в США принят целый ряд санкций в связи с оккупацией Крыма, войной на Востоке Украины, а также из-за вмешательства в американские выборы президента США в 2016 году.

Напомним, на прошлой неделе Мнучин заявил на брифинге для журналистов, что Минфин США работает над подготовкой новых санкций в отношении России и объявит о них в течение нескольких недель. По его словам, ведомство активно работает с ФБР по санкциям против русских.

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науерт сообщила, что госдеп может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в так называемый “список Мюллера” по обвинению во вмешательстве в выборы в 2016 году.