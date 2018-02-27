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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60412 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73055 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75936 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106477 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Глава Минфина США заявил, что новые санкции против РФ введут в течение 30 дней

Глава Минфина США заявил, что новые санкции против РФ введут в течение 30 дней

Киев  •  УНН

 • 9406 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Министр финансов США Стивен Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе сообщил, что Вашингтон введет новые ограничительные меры против Москвы в течение 30 дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Bloomberg.

“Вы можете ожидать, что (новые) санкции будут введены в ближайшие 30 дней. Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые”, — сказал министр, слова которого цитирует в Twitter корреспондент агентства Bloomberg Салеха Мохсин.

В настоящее время в отношении РФ в США принят целый ряд санкций в связи с оккупацией Крыма, войной на Востоке Украины, а также из-за вмешательства в американские выборы президента США в 2016 году.

Напомним, на прошлой неделе Мнучин заявил на брифинге для журналистов, что Минфин США работает над подготовкой новых санкций в отношении России и объявит о них в течение нескольких недель. По его словам, ведомство активно работает с ФБР по санкциям против русских.

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науерт сообщила, что госдеп может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в так называемый “список Мюллера” по обвинению во вмешательстве в выборы в 2016 году.

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