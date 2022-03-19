Глава ліванської Хезболли заперечує відправку бойовиків на підтримку Росії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Глава ліванського "Хезболла" Сайєд Хасан Насралла у п’ятницю спростував повідомлення про відправку бійців та експертів воювати разом з росією в Україні, повідомляє ліванський телеканал Al Mayadeen. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Цитата
"Ніхто з "Хезболли", ні боєць, ні експерт, не виходив на цю арену чи будь-яку з арен цих воєн", — цитує його бейрутське телебачення Al Mayadeen.
Деталі
Минулого тижня президент росії володимир путін дав зелене світло на те, щоб до 16 000 добровольців з Близького Сходу були залучені до лав російських окупантів для боротьби в Україні.
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