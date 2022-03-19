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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 45791 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 93766 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 178537 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 174922 перегляди

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Глава ліванської Хезболли заперечує відправку бойовиків на підтримку Росії в Україні

Глава ліванської Хезболли заперечує відправку бойовиків на підтримку Росії в Україні

Київ • УНН

 • 88194 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Глава ліванського "Хезболла" Сайєд Хасан Насралла у п’ятницю спростував повідомлення про відправку бійців та експертів воювати разом з росією в Україні, повідомляє ліванський телеканал Al Mayadeen. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Ніхто з "Хезболли", ні боєць, ні експерт, не виходив на цю арену чи будь-яку з арен цих воєн", — цитує його бейрутське телебачення Al Mayadeen.

Деталі

Минулого тижня президент росії володимир путін дав зелене світло на те, щоб до 16 000 добровольців з Близького Сходу були залучені до лав російських окупантів для боротьби в Україні.

Нагадаємо

Сирійські найманці розглядають участь у війні в Україні на боці росії як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС.

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