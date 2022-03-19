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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава ливанской Хезболлы отрицает отправку боевиков на поддержку России в Украине

Глава ливанской Хезболлы отрицает отправку боевиков на поддержку России в Украине

Киев • УНН

 • 88193 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Глава ливанской "Хезболла" Сайед Хасан Насралла в пятницу опроверг сообщения об отправке бойцов и экспертов воевать вместе с россией в Украине, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Никто из "Хезболлы", ни боец, ни эксперт, не выходил на эту арену или любую из арен этих войн", — цитирует его бейрутське телевидение Al Mayadeen.

Детали

На прошлой неделе президент россии владимир путин дал зеленый свет на то, чтобы до 16 000 добровольцев с Ближнего Востока были вовлечены в ряды российских оккупантов для борьбы в Украине.

Напомним

Сирийские наемники рассматривают участие в войне в Украине на стороне россии как шанс дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС.

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