Глава ливанской Хезболлы отрицает отправку боевиков на поддержку России в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Глава ливанской "Хезболла" Сайед Хасан Насралла в пятницу опроверг сообщения об отправке бойцов и экспертов воевать вместе с россией в Украине, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
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"Никто из "Хезболлы", ни боец, ни эксперт, не выходил на эту арену или любую из арен этих войн", — цитирует его бейрутське телевидение Al Mayadeen.
Детали
На прошлой неделе президент россии владимир путин дал зеленый свет на то, чтобы до 16 000 добровольцев с Ближнего Востока были вовлечены в ряды российских оккупантов для борьбы в Украине.
Напомним
Сирийские наемники рассматривают участие в войне в Украине на стороне россии как шанс дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС.