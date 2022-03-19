Глава ливанской Хезболлы отрицает отправку боевиков на поддержку России в Украине

Цитата

"Никто из "Хезболлы", ни боец, ни эксперт, не выходил на эту арену или любую из арен этих войн", — цитирует его бейрутське телевидение Al Mayadeen.

Детали

На прошлой неделе президент россии владимир путин дал зеленый свет на то, чтобы до 16 000 добровольцев с Ближнего Востока были вовлечены в ряды российских оккупантов для борьбы в Украине.

Напомним

Сирийские наемники рассматривают участие в войне в Украине на стороне россии как шанс дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС.