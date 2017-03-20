Глава ФБР вперше підтвердив інформацію про розслідування втручання РФ у вибори в США

"ФБР, у рамках нашої контррозвідувальної місії, розслідує зусилля російського уряду з втручання в президентські вибори 2016 року. Це включає розслідування будь-яких зв'язків між особами, пов'язаними з передвиборчим штабом Трампа, і російським урядом, а також питання про те, чи була якась координація між передвиборчим штабом і зусиллями РФ… Так як це розслідування відкрите і продовжується. Більше я не можу сказати по цьому", - сказав він.

Нагадаємо, що американські спецслужби неодноразово через ЗМІ звинувачували Д.Трампа в тому, що той користується підтримкою Росії на виборах і що він виграв їх завдяки російському втручанню. У свою чергу Д.Трамп категорично спростовував ці звинувачення.

Як повідомляв УНН, Комітет з розвідки сенату США призначив слухання про передбачувані зв’язки президента Дональда Трампа з Росією на 30 березня.