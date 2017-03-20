Глава ФБР впервые подтвердил информацию о расследовании вмешательства РФ в выборы в США

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 43244 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105376 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120791 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179898 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131240 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125509 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117819 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106545 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107571 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103923 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Глава ФБР впервые подтвердил информацию о расследовании вмешательства РФ в выборы в США

Глава ФБР впервые подтвердил информацию о расследовании вмешательства РФ в выборы в США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. ФБР сейчас расследует отношение и влияние России на президентские выборы в США в 2016 году. Об этом во время слушаний в комитете Палаты представителей по разведке США сообщил директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми, передает УНН.

"ФБР, в рамках нашей контрразведывательной миссии, расследует усилия российского правительства по вмешательству в президентские выборы 2016 года. Это включает расследования любых связей между лицами, связанными с предвыборным штабом Трампа, и российским правительством, а также вопрос о том, была ли какая-то координация между предвыборным штабом и усилиями РФ... Так как это расследование открыто и продолжается. Больше я не могу сказать по этому", - сказал он.

Напомним, что американские спецслужбы неоднократно через СМИ обвиняли Д.Трампа в том, что тот пользуется поддержкой России на выборах и он выиграл их благодаря российскому вмешательству. В свою очередь Д.Трамп категорически опровергал эти обвинения.

Как сообщал УНН, Комитет по разведке Сената США назначил слушания о предполагаемых связях президента Дональда Трампа с Россией на 30 марта.

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