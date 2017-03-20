Глава ФБР впервые подтвердил информацию о расследовании вмешательства РФ в выборы в США

"ФБР, в рамках нашей контрразведывательной миссии, расследует усилия российского правительства по вмешательству в президентские выборы 2016 года. Это включает расследования любых связей между лицами, связанными с предвыборным штабом Трампа, и российским правительством, а также вопрос о том, была ли какая-то координация между предвыборным штабом и усилиями РФ... Так как это расследование открыто и продолжается. Больше я не могу сказать по этому", - сказал он.

Напомним, что американские спецслужбы неоднократно через СМИ обвиняли Д.Трампа в том, что тот пользуется поддержкой России на выборах и он выиграл их благодаря российскому вмешательству. В свою очередь Д.Трамп категорически опровергал эти обвинения.

Как сообщал УНН, Комитет по разведке Сената США назначил слушания о предполагаемых связях президента Дональда Трампа с Россией на 30 марта.