Гладковському повідомили про зміну підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Колишньому заступнику секретаря Ради з національної безпеки й оборони Олегу Гладковському повідомили про зміну підозри. Експосадовцю збільшено суму інкримінованих збитків з 10,62 млн гривень до понад 17,44 млн гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.
"Прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про зміну підозри колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони України у справі щодо зловживань з оборонним замовленням у 2017 році - збільшено суму інкримінованих збитків з 10,62 млн гривень до понад 17,44 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Як нагадує САП, 18 жовтня 2019 року колишньому посадовцю вже було повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ст.366-1 Кримінального кодексу України.
"Слідством встановлено, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди комерційною структурою, частки у статутному капіталі якої прямо та опосередковано належать колишньому високопосадовцю та його близьким родичам", - зазначається у повідомленні.
Повідомляється, що внаслідок цих дій державним інтересам завдано збитків на суму понад 10,62 млн гривень збитків.
"Проте проведена економічна експертиза встановила, що сума збитків складає понад 17,44 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Отже, зважаючи на це, експосадовцю збільшено суму інкримінованих збитків з 10,62 млн гривень до понад 17,44 млн гривень.
Нагадаємо, ВАКС продовжив Гладковському покладені на нього обов'язки до 5 червня.