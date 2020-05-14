Гладковскому сообщили об изменении подозрения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Бывшему заместителю секретаря Совета по национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому сообщили об изменении подозрения. Экс-чиновнику увеличена сумма инкриминируемых убытков из 10,62 млн гривен до более 17,44 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено об изменении подозрения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по делу о злоупотреблениях по оборонному заказу в 2017 году - увеличена сумма инкриминируемых убытков из 10,62 млн гривен до более 17,44 млн гривен", - говорится в сообщении.
Как напоминает САП, 18 октября 2019 года прежнему должностному лицу уже было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.
"Следствием установлено, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды коммерческой структурой, доли в уставном капитале которой прямо и косвенно принадлежат бывшему высокопоставленному лицу и его близким родственникам", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что в результате этих действий государственным интересам нанесен ущерб на сумму свыше 10,62 млн гривен убытков.
"Однако проведенная экономическая экспертиза установила, что сумма ущерба составляет более 17,44 млн гривен", - говорится в сообщении.
Итак, несмотря на это, экс-чиновнику увеличена сумма инкриминируемых убытков из 10,62 млн гривен до более 17,44 млн гривен.
Напомним, ВАКС продолжил Гладковскому возложенные на него обязанности до 5 июня.