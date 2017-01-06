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ГК "Карпати" дізнався наступного суперника в єврокубках

ГК "Карпати" дізнався наступного суперника в єврокубках

Київ • УНН

 • 7158 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Представник жіночого гандболу України ужгородські “Карпати” дізналися суперника по 1/8 фіналу Кубку виклику, котрим став ГК “Цух”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФГУ.

“Команда „Цух“ — вона сильніше нашого попереднього суперника. Зараз вони безпрограшно ідуть, без проблем обіграли слабку команду із Великобританії, грали дві гри з Лондоном на виїзді. Швейцарська команда сформована із місцевих гравців, вихованок своєї школи, які добре зіграні, думаю, нам дуже важко буде”, — розповів тренер “Карпат” Борис Петровський.

Відзначимо, що перший матч українок у наступному етапі запланований на 4/5 лютого, матч відповідь — на 11/12 лютого.

Нагадаємо, що у попередньому раунді євротурніру закарпатські гандболістки двічі здолали інший клуб зі Швейцарії — “Ротвайс Тун”.

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