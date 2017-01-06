ГК "Карпаты" узнал следующего соперника в еврокубках
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Представитель женского гандбола Украины ужгородские "Карпаты" узнали соперника 1/8 финала Кубка вызова, которым стал ГК "Цух", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГУ.
"Команда "Цух" - она сильнее нашего предыдущего соперника. Сейчас они беспроигрышно идут, без проблем обыграли слабую команду из Великобритании, играли две игры с Лондоном на выезде. Швейцарская команда сформирована из местных игроков, воспитанниц своей школы, которые хорошо сыграны, думаю, нам очень трудно будет", - рассказал тренер "Карпат" Борис Петровский.
Отметим, что первый матч украинок в следующем этапе запланирован на 4/5 февраля, ответный матч - на 11/12 февраля.
Напомним, что в предыдущем раунде еврокубка закарпатские гандболистки дважды одолели другой клуб из Швейцарии - "Ротвайс Тун".