"Гіві" можуть поховати поряд з "Моторолою"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Загиблого командира батальйону “Сомалі” Михайла Толстих, відомого як “ГІВІ”, можуть поховати поряд із убитим раніше командиром батальйону “Спарта”, Арсеном Павловим, відомим як “Моторола”. Про це УНН повідомляє з посиланням на РІА “Новости”.
“Прощання з Михайлом Толстих заплановано на завтра. Можливо, він буде похований на тому ж цвинтарі, де похований Арсен Павлов”, — повідомив виданню співрозмовник.
Представник Народної ради ДНР, в свою чергу, повідомив виданню, що траурну церемонію прощання планують провести в будівлі Театру опери та балету, там де і проводилась церемонія прощання із “Моторолою”.
Як передавав УНН, у “ДНР” 8 лютого повідомили, що командир батальйону “Сомалі” Михайло Толстих з позивним “Гіві” загинув в результаті вибуху у своєму кабінеті.
На думку нардепа Д.Тимчука, шанс прибрати “Гіві” дала О.Захарченку Авдіївка.
У СБУ заявили, що смерть “Гіві” підтверджує відсутність законної влади в ОРДЛО.
Крім того, у “ДНР” оголосили триденний траур за “Гіві”.