"Гиви" могут похоронить рядом с "Моторолой"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Погибшего командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви", могут похоронить рядом с убитым ранее командиром батальона "Спарта", Арсеном Павловым, известным как "Моторола". Об этом УНН сообщает со ссылкой на РИА "Новости".
"Прощание с Михаилом Толстых запланировано на завтра. Возможно, он будет похоронен на том же кладбище, где похоронен Арсен Павлов", - сообщил изданию источник.
Представитель Народного совета ДНР, в свою очередь, сообщил изданию, что траурную церемонию прощания планируют провести в здании Театра оперы и балета, там где и проводилась церемония прощания с "Моторолой".
Как сообщал УНН, в "ДНР" 8 февраля сообщили, что командир батальона "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви" погиб в результате взрыва в своем кабинете.
По мнению нардепа Д.Тымчука, шанс убрать "Гиви" дала А.Захарченко Авдеевка.
В СБУ заявили, что смерть "Гиви" подтверждает отсутствие законной власти в ОРДЛО.
Кроме того, в "ДНР" объявили трехдневный траур по "Гиви".