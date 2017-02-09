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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Гиви" могут похоронить рядом с "Моторолой"

Киев • УНН

 • 12583 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Погибшего командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви", могут похоронить рядом с убитым ранее командиром батальона "Спарта", Арсеном Павловым, известным как "Моторола". Об этом УНН сообщает со ссылкой на РИА "Новости".

"Гиви" могут похоронить рядом с "Моторолой"

"Прощание с Михаилом Толстых запланировано на завтра. Возможно, он будет похоронен на том же кладбище, где похоронен Арсен Павлов", - сообщил изданию источник.

Представитель Народного совета ДНР, в свою очередь, сообщил изданию, что траурную церемонию прощания планируют провести в здании Театра оперы и балета, там где и проводилась церемония прощания с "Моторолой".

Как сообщал УНН, в "ДНР" 8 февраля сообщили, что командир батальона "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви" погиб в результате взрыва в своем кабинете.

По мнению нардепа Д.Тымчука, шанс убрать "Гиви" дала А.Захарченко Авдеевка.

В СБУ заявили, что смерть "Гиви" подтверждает отсутствие законной власти в ОРДЛО.

Кроме того, в "ДНР" объявили трехдневный траур по "Гиви".

Украинские Национальные Новости

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