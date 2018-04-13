Give it back to society: “М.С.Л.” компенсував дефіцит державного фінансування у культурній сфері

ukru
Ексклюзив
10:32 • 100561 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 77462 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 130093 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 133721 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 180204 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 170448 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 212810 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 131217 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 134724 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 167828 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.2 м/с
50 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 101627 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 142472 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 111956 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 146650 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 104368 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 100546 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 130071 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 146715 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 142547 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 212794 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 17070 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 37417 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 39176 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 61944 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 73405 перегляди
Актуальне
Give it back to society: “М.С.Л.” компенсував дефіцит державного фінансування у культурній сфері

Give it back to society: “М.С.Л.” компенсував дефіцит державного фінансування у культурній сфері

Київ • УНН

 • 38184 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Корпоративна соціальна відповідальність є невід’ємною складовою ведення сучасного бізнесу. Таку концепцію на практиці реалізує низка вітчизняних компаній, серед яких оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Цього року лотерейний оператор “М.С.Л.” вперше став партнером Центру “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) ” в проведенні репрезентативного дослідження з впровадження українськими компаніями соціальної відповідальності.

12 квітня 2018 року у рамках конференції “Бізнес, що змінює країну ” були оголошені основні висновки. Загалом промоніторили близько 400 українських компаній. І таке тестування планують проводити кожні 5 років.

“Ми вважаємо, що це дуже важливо, коли в країні об’єднуються зусилля громадськості та бізнесу на користь суспільства. Для лотерей — це дуже природно. Девіз європейських лотерей — ” Give it back to society“, тобто: “Віддавати назад суспільству”. І дуже важливо, що люди, які грають в лотереї, знають, що кошти, які надходять від лотерей, спрямовуються на певні соціальні потреби“, — пояснив віце-президент компанії “М.С.Л.” Євген Власенко.

У “М.С.Л.” переконані, що лотерейний бізнес може компенсувати дефіцит державного фінансування у сфері розвитку культури нації. Цей тезис ліг в основу кейсу компанії, що був також представлений на конкурсі, фінал якого відбувся в рамках конференції.

“Цього року ми виставляли програму, пов’язану із підтримкою КМКФ „Молодість“. Це — найвидатніший за всю історію України кінофестиваль, який дав путівку в життя багатьом молодим представникам кіномистецтва”, — підкреслив Є.Власенко.

Всього в конкурсі взяли участь 28 компаній. Кейси учасників оцінювали міжнародні експерти. Окрім “М.С.Л.”, свої проекти представили такі гіганти вітчизняного бізнесу, як: “Нова пошта”, “Астарта”, “МХП”, “ДТЕК”, Coca-Cola“, Credi Agricol, Watsons, “Енергоатом”, “Фармак”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.99
Bitcoin
$87,953.20
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.19
Золото
$3,061.49
Ethereum
$2,068.68