Гірники шахти “Надія” отримали обіцяні кошти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністерство енергетики спрямувало ПрАТ “Шахта “Надія” кошти у сумі 51 млн грн, на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
Зазначається, що гроші вже надійшли на рахунки шахтарів, які своєю чергою висловили вдячність Міненерго за допомогу та підтримку.
У Міненерго нагадали, що виплата коштів шахті, яка не фінансується з бюджету держави, стала можливою завдяки змінам у Держбюджет-2020, які підтримали парламентарі за ініціативою нардепа Юрія Камельчука. Такий алгоритм вирішення проблеми гірників був напрацьований разом з очільницею Міненерго Ольгою Буславець та Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
Раніше УНН повідомляв, що неефективний менеджмент шахти “Надія” довів підприємство до зубожіння і багатомільйонного боргу перед гірниками. Шахта при цьому має статус самоокупної та не передбачає виплат з бюджету країни. Утім, зважаючи на вкрай складне матеріальне становище гірників, держава вирішила виділити необхідні кошти з бюджету. Своєю чергою, Міненерго направило матеріали до правоохоронних органів для притягнення винних у зубожінні шахти до відповідальності.