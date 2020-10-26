Горняки шахты "Надежда" получили обещанные средства

Отмечается, что деньги уже поступили на счета шахтеров, которые в свою очередь выразили благодарность Минэнерго за помощь и поддержку.

В Минэнерго напомнили, что выплата средств шахте, не финансируемой из бюджета государства, стала возможной благодаря изменениям в Госбюджет-2020, которые поддержали парламентарии по инициативе нардепа Юрия Камельчука. Такой алгоритм решения проблемы горняков был наработан вместе с главой Минэнерго Ольгой Буславец и Премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Ранее УНН сообщал, что неэффективный менеджмент шахты "Надежда" довел предприятие до нищеты и многомиллионного долга перед горняками. Шахта при этом имеет статус самоокупаемой и не предусматривает выплат из бюджета страны. Впрочем, несмотря на крайне сложное материальное положение горняков, государство решило выделить необходимые средства из бюджета. В свою очередь, Минэнерго направило материалы в правоохранительные органы для привлечения виновных в обнищании шахты к ответственности.