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Гімнастка з США стала першою у світі серед тих, хто виконав подвійне сальто назад з трьома гвинтами

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Американка Сімона Байлз стала першою гімнасткою, яка зуміла виконати на змаганні подвійне сальто назад у групуванні з поворотом на 1080 градусів. Про це повідомила прес-служба чемпіонату США зі спортивної гімнастики, передає УНН.

22-річна спортсменка виконала елемент у вільних вправах в рамках багатоборства на чемпіонаті США. Незважаючи на нечітке приземлення з дотиком до матів обома руками, судді зарахували елемент як виконаний і оцінили його в 14,350 бала.

Першим спортсменом у чоловіків, що зумів виконати цей елемент, став Лі Чон Сон з КНДР, якому вдався цей стрибок на Олімпійських іграх в Афінах 2004 року.

Байлз на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро виграла чотири золоті і одну бронзову медалі. Також вона є рекордсменкою за кількістю золотих медалей на чемпіонатах світу (14) і ділить перше місце з росіянкою Світланою Хоркіною за загальною кількістю нагород на світових першостях (по 20).

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