Гимнастка из США стала первой в мире среди тех, кто выполнил двойное сальто назад с тремя винтами

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 99415 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128788 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138851 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127028 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128506 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130525 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153174 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151133 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Гимнастка из США стала первой в мире среди тех, кто выполнил двойное сальто назад с тремя винтами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Американка Симона Байлз стала первой гимнасткой, которая сумела выполнить на соревновании двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата США по спортивной гимнастике, передает УНН.

22-летняя спортсменка выполнила элемент в вольных упражнениях в рамках многоборья на чемпионате США. Несмотря на нечеткое приземление с касанием матов обеими руками, судьи засчитали элемент как выполнен и оценили его в 14,350 балла.

Первым спортсменом у мужчин, сумел выполнить этот элемент стал Ли Чон Сон с КНДР, которому удался этот прыжок на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году.

Байлз на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро выиграла четыре золотые и одну бронзовую медали. Также она является рекордсменкой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира (14) и делит первое место с россиянкой Светланой Хоркиной по общему количеству наград на мировых первенствах (по 20).

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