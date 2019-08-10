Гимнастка из США стала первой в мире среди тех, кто выполнил двойное сальто назад с тремя винтами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Американка Симона Байлз стала первой гимнасткой, которая сумела выполнить на соревновании двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата США по спортивной гимнастике, передает УНН.
22-летняя спортсменка выполнила элемент в вольных упражнениях в рамках многоборья на чемпионате США. Несмотря на нечеткое приземление с касанием матов обеими руками, судьи засчитали элемент как выполнен и оценили его в 14,350 балла.
Первым спортсменом у мужчин, сумел выполнить этот элемент стал Ли Чон Сон с КНДР, которому удался этот прыжок на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году.
Байлз на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро выиграла четыре золотые и одну бронзовую медали. Также она является рекордсменкой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира (14) и делит первое место с россиянкой Светланой Хоркиной по общему количеству наград на мировых первенствах (по 20).
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