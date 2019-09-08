Гімнасти з України вибороли п'ять медалей на старті Кубку світового виклику
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. П'ять нагород здобули українські гімнасти у перший день Кубку світового виклику FIG в Угорщині, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Ігор Радівілов став володарем “золота” у вправах на кільцях, Олег Верняєв виграв “срібло” на коні та у вільних вправах, де компанію на п’єдесталі, ставши третім, йому склав Петро Пахнюк.
Окрім того, Ангеліна Радівілова поповнила скарбничку збірної “бронзою” в опорному стрибку.
Нагадаємо, що саме гімнасти стали авторами першого “золота” на ЄЮОФ-2019.