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Гімнасти з України вибороли п'ять медалей на старті Кубку світового виклику

Гімнасти з України вибороли п'ять медалей на старті Кубку світового виклику

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. П'ять нагород здобули українські гімнасти у перший день Кубку світового виклику FIG в Угорщині, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Ігор Радівілов став володарем “золота” у вправах на кільцях, Олег Верняєв виграв “срібло” на коні та у вільних вправах, де компанію на п’єдесталі, ставши третім, йому склав Петро Пахнюк.

Окрім того, Ангеліна Радівілова поповнила скарбничку збірної “бронзою” в опорному стрибку.

Нагадаємо, що саме гімнасти стали авторами першого “золота” на ЄЮОФ-2019.

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