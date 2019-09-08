Гимнасты из Украины завоевали пять медалей на старте Кубка мирового вызова
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Пять наград завоевали украинские гимнасты в первый день Кубка мирового вызова FIG в Венгрии, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Игорь Радивилов стал обладателем “золота” в упражнениях на кольцах, Олег Верняев выиграл “серебро” на коне в вольных упражнениях, где компанию на пьедестале, став третьим, ему составил Петр Пахнюк.
Кроме того, Ангелина Радивилова пополнила копилку сборной “бронзу” в опорном прыжке.
Напомним, что именно гимнасты стали авторами первого “золота” на ЕЮОФ-2019.