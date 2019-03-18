Гімнаст Радівілов завоював другу медаль на Кубку світу у Баку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В рамках етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики у Баку скарбничка української команди поповнилася другою нагородою, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
До вчорашньої "бронзи" у вправах на кільцях сьогодні український гімнаст додав "срібло" в опорному стрибку. Вихованець В’ячеслава Лаврухіна отримав оцінку 14,833, поступившись лише олімпійському чемпіону Лондона-2012 корейцю Ян Хак Сону (14,970).
Таким чином, Радівілов продовжив успішний виступ на шляху до олімпійського Токіо-2020.
Нагадаємо, що Радівілов тричі визнавали кращим спортсменом України місяця.