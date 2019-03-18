Гимнаст Радивилов завоевал вторую медаль на Кубке мира в Баку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В рамках этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку копилка украинской команды пополнилась второй наградой, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
К вчерашней "бронзе" в упражнениях на кольцах сегодня украинский гимнаст добавил "серебро" в опорном прыжке. Воспитанник Вячеслава Лаврухина получил оценку 14,833, уступив лишь олимпийскому чемпиону Лондона-2012 корейцу Ян Хак Сону (14,970).
Таким образом, Радивилов продолжил успешное выступление на пути к олимпийскому Токио-2020.
Напомним, что Радивилов трижды признавали лучшим спортсменом Украины месяца.