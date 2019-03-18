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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гимнаст Радивилов завоевал вторую медаль на Кубке мира в Баку

Киев • УНН

 • 7197 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В рамках этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку копилка украинской команды пополнилась второй наградой, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Гимнаст Радивилов завоевал вторую медаль на Кубке мира в Баку

К вчерашней "бронзе" в упражнениях на кольцах сегодня украинский гимнаст добавил "серебро" в опорном прыжке. Воспитанник Вячеслава Лаврухина получил оценку 14,833, уступив лишь олимпийскому чемпиону Лондона-2012 корейцу Ян Хак Сону (14,970).

Таким образом, Радивилов продолжил успешное выступление на пути к олимпийскому Токио-2020.

Напомним, что Радивилов трижды признавали лучшим спортсменом Украины месяца.

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