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Гімнаст Радівілов став найкращим спортсменом місяця в Україні

Гімнаст Радівілов став найкращим спортсменом місяця в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Гімнаст Ігор Радівілов визнаний Національним олімпійським комітетом найкращим спортсменом жовтня в Україні. Про це інформує НОК України, передає УНН.

За підсумками спортивного жовтня експертна комісія НОК відзначила здобутки українців на найпрестижніших міжнародних стартах зі спортивної гімнастики, велоспорту, кульової стрільби і фехтування.

Високого визнання НОК бронзовий призер Олімпіади-2012 в Лондоні Ігор Радівілов удостоєний завдяки блискучому виступу на чемпіонаті світу. У канадському Монреалі досвідчений українець в опорному стрибку здобув "срібло", поступившись першому місцю лише однією тисячною балу.

Ще в одному фіналі – у вправах на кільцях І.Радівілов також продемонстрував гарний результат, увійшовши у топ-6 найсильніших гімнастів планети.

Додамо, що І.Радівілов вперше отримав звання найкращого спортсмена місяця в Україні.

Як повідомляв УНН, Національний олімпійський комітет визнав боксера Олександра Хижняка найкращим спортсменом вересня в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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