Гимнаст Радивилов стал лучшим спортсменом месяца в Украине

По итогам спортивного октября экспертная комиссия НОК отметила достижения украинцев на самых престижных международных стартах по спортивной гимнастике, велоспорту, пулевой стрельбе и фехтованию.

Высокого признания НОК бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Игорь Радивилов удостоен благодаря блестящему выступлению на чемпионате мира. В канадском Монреале опытный украинец в опорном прыжке завоевал "серебро", уступив первому месту лишь одной тысячной балла.

Еще в одном финале - в упражнениях на кольцах И.Радивилов также продемонстрировал хороший результат, войдя в топ-6 сильнейших гимнастов планеты.

Добавим, что И.Радивилов впервые получил звание лучшего спортсмена месяца в Украине.

Как сообщал УНН, Национальный олимпийский комитет признал боксера Александра Хижняка лучшим спортсменом сентября в Украине.