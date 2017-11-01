Гимнаст Радивилов стал лучшим спортсменом месяца в Украине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21318 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 82464 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142035 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111478 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113216 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110397 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102671 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106501 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103157 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Гимнаст Радивилов стал лучшим спортсменом месяца в Украине

Гимнаст Радивилов стал лучшим спортсменом месяца в Украине

Киев  •  УНН

 • 8781 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Гимнаст Игорь Радивилов признан Национальным олимпийским комитетом лучшим спортсменом октября в Украине. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.

По итогам спортивного октября экспертная комиссия НОК отметила достижения украинцев на самых престижных международных стартах по спортивной гимнастике, велоспорту, пулевой стрельбе и фехтованию.

Высокого признания НОК бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Игорь Радивилов удостоен благодаря блестящему выступлению на чемпионате мира. В канадском Монреале опытный украинец в опорном прыжке завоевал "серебро", уступив первому месту лишь одной тысячной балла.

Еще в одном финале - в упражнениях на кольцах И.Радивилов также продемонстрировал хороший результат, войдя в топ-6 сильнейших гимнастов планеты.

Добавим, что И.Радивилов впервые получил звание лучшего спортсмена месяца в Украине.

Как сообщал УНН, Национальный олимпийский комитет признал боксера Александра Хижняка лучшим спортсменом сентября в Украине.

Украинские Национальные Новости

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