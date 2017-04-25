Гідравлічні випробування тепломереж відновили у Києві

"ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” відновлює проведення гідравлічних випробувань тепломереж, які були призупинені для уникнення відключень гарячої води в період зниження температури повітря. З 24 квітня гідровипробування проводяться у Святошинському, Оболонському, Голосіївському, Подільському та Солом’янському районах столиці", - йдеться у повідомленні.

З 24 квітня по 8 травня випробування тепломереж проводитимуться від станції теплопостачання “Біличі” та районних котелень “Теремки”, “Мінська” та “Центральна”. На цей період гаряче водопостачання буде тимчасово припинено для 299 житлових будинків, 11 лікувальних закладів, 15 дитсадків, 13 шкіл та 85 відомств у Святошинському районі; 80 житлових будинків, 2 лікувальних закладів, 6 дитсадків, 4 шкіл та 22 відомств в Оболонському районі; 5 житлових будинків та 4 відомств у Подільському районі; 29 житлових будинків, 3 дитсадків, 2 шкіл, 6 відомств у Голосіївському.

З 25 квітня по 8 травня випробування тепломереж проводитимуться від районної котельні “Микольська Борщагівка”. На цей період гаряче водопостачання буде тимчасово припинено для 511 житлових будинків, 6 лікувальних закладів, 35 дитячих садків, 22 шкіл, 140 відомств у Святошинському районі; 4 житлових будинків та 4 відомств у Солом’янському районі.

Гідравлічні випробування — це метод діагностики, що застосовується щороку одразу після закінчення опалювального сезону і по серпень включно, щоб завчасно виявити та полагодити до початку наступного опалювального сезону пошкоджені та зношені ділянки тепломереж.

Згідно нормативам, випробування здійснюються за допомогою води температурою до +40°С, що подається до тепломереж з підвищеним тиском. Через це технологічно неможливо випробувати тепломережу без відключення гарячої води. Графік проведення випробувань погоджується з КМДА.

Дізнатися терміни проведення гідравлічних випробувань на кожній вулиці міста можна за допомогою спеціального сервісу на сайті для клієнтів "Київенерго". Після того як споживач обере свій район та вулицю, на екрані з’явиться інформація про термін тимчасової відсутності гарячої води.

Компанія звертається до киян із проханням бути уважними та дотримуватись заходів безпеки: при виникненні провалин ґрунту чи асфальту або появи води чи пари на поверхні за жодних обставин не наближатися до них.

"Київенерго" також просить водіїв не паркувати автівки над люками теплових камер, що підвищує ймовірність пошкодження транспорту та унеможливлює оперативне відключення пошкоджених ділянок.

Компанія перепрошує своїх клієнтів за тимчасові незручності, які зумовлені необхідністю якісної підготовки столичних тепломереж до наступного опалювального сезону.

Як повідомляв УНН 24 квітня, столичні споживачі заборгували за тепло і гарячу воду майже 5 млрд грн.