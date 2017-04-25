Гидравлические испытания теплосетей возобновили в Киеве

"ПАО" Киевэнерго "возобновляет проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые были приостановлены во избежание отключений горячей воды в период снижения температуры воздуха. С 24 апреля гидроиспытания проводятся в Святошинском, Оболонском, Голосеевском, Подольском и Соломенском районах столицы", - говорится в сообщении .

С 24 апреля по 8 мая испытания теплосетей будут проводиться от станции теплоснабжения "Беличи" и районных котельных "Теремки", "Минская" и "Центральная". На этот период горячее водоснабжение будет приостановлено для 299 жилых домов, 11 лечебных учреждений, 15 детских садов, 13 школ и 85 ведомств в Святошинском районе; 80 жилых домов, 2 лечебных заведений, 6 детских садов, 4 школы и 22 ведомств в Оболонском районе; 5 жилых домов и 4 ведомств в Подольском районе; 29 жилых домов, 3 детских садов, 2 школы, 6 ведомств в Голосеевском.

С 25 апреля по 8 мая испытания теплосетей будут проводиться от районной котельной "Никольская Борщаговка". На этот период горячее водоснабжение будет приостановлено для 511 жилых домов, 6 лечебных учреждений, 35 детских садов, 22 школ, 140 ведомств в Святошинском районе; 4 жилых домов и 4 ведомств в Соломенском районе.

Гидравлические испытания - это метод диагностики, который применяется ежегодно сразу после окончания отопительного сезона и по август включительно, чтобы заблаговременно выявить и исправить до начала следующего отопительного сезона поврежденные и изношенные участки теплосетей.

Согласно нормативам, испытания осуществляются с помощью воды температурой до + 40°С, которая подается в теплосети с повышенным давлением. Поэтому технологически невозможно испытать теплосеть без отключения горячей воды. График проведения испытаний согласовывается с КГГА.

Узнать сроки проведения гидравлических испытаний на каждой улице города можно с помощью специального сервиса на сайте для клиентов "Киевэнерго". После того как потребитель выберет свой район и улицу, на экране появится информация о сроке временного отсутствия горячей воды.

Компания обращается к киевлянам с просьбой быть внимательными и соблюдать меры безопасности: при возникновении провалов грунта или асфальта, или появления воды или пара на поверхности при каких обстоятельствах не приближаться к ним.

"Киевэнерго" также просит водителей не парковать машины над люками тепловых камер, что повышает вероятность повреждения транспорта и делает невозможным оперативное отключение поврежденных участков.

Компания извиняется за временные неудобства, обусловленные необходимостью качественной подготовки столичных теплосетей к следующему отопительному сезону.

Как сообщал УНН 24 апреля, столичные потребители задолжали за тепло и горячую воду почти 5 млрд грн.