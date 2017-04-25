Гидравлические испытания теплосетей возобновили в Киеве

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21318 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 82459 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142032 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111477 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113216 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110397 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102671 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106501 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103157 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150210 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

11 марта, 13:18 • 115860 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 106579 просмотра
В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

16:19 • 43371 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

18:28 • 40148 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 104132 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 104132 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 144701 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 153436 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 150210 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 150101 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 106579 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 120057 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 126739 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 127066 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 131763 просмотра
Актуальное
Гидравлические испытания теплосетей возобновили в Киеве

Гидравлические испытания теплосетей возобновили в Киеве

Киев  •  УНН

 • 14327 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Гидравлические испытания теплосетей, которые были приостановлены во избежание отключений горячей воды в период снижения температуры воздуха, восстановили в Киеве. С 24 апреля гидроиспытания проводятся в Святошинском, Оболонском, Голосеевском, Подольском и Соломенском районах столицы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевэнерго".

"ПАО" Киевэнерго "возобновляет проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые были приостановлены во избежание отключений горячей воды в период снижения температуры воздуха. С 24 апреля гидроиспытания проводятся в Святошинском, Оболонском, Голосеевском, Подольском и Соломенском районах столицы", - говорится в сообщении .

С 24 апреля по 8 мая испытания теплосетей будут проводиться от станции теплоснабжения "Беличи" и районных котельных "Теремки", "Минская" и "Центральная". На этот период горячее водоснабжение будет приостановлено для 299 жилых домов, 11 лечебных учреждений, 15 детских садов, 13 школ и 85 ведомств в Святошинском районе; 80 жилых домов, 2 лечебных заведений, 6 детских садов, 4 школы и 22 ведомств в Оболонском районе; 5 жилых домов и 4 ведомств в Подольском районе; 29 жилых домов, 3 детских садов, 2 школы, 6 ведомств в Голосеевском.

С 25 апреля по 8 мая испытания теплосетей будут проводиться от районной котельной "Никольская Борщаговка". На этот период горячее водоснабжение будет приостановлено для 511 жилых домов, 6 лечебных учреждений, 35 детских садов, 22 школ, 140 ведомств в Святошинском районе; 4 жилых домов и 4 ведомств в Соломенском районе.

Гидравлические испытания - это метод диагностики, который применяется ежегодно сразу после окончания отопительного сезона и по август включительно, чтобы заблаговременно выявить и исправить до начала следующего отопительного сезона поврежденные и изношенные участки теплосетей.

Согласно нормативам, испытания осуществляются с помощью воды температурой до + 40°С, которая подается в теплосети с повышенным давлением. Поэтому технологически невозможно испытать теплосеть без отключения горячей воды. График проведения испытаний согласовывается с КГГА.

Узнать сроки проведения гидравлических испытаний на каждой улице города можно с помощью специального сервиса на сайте для клиентов "Киевэнерго". После того как потребитель выберет свой район и улицу, на экране появится информация о сроке временного отсутствия горячей воды.

Компания обращается к киевлянам с просьбой быть внимательными и соблюдать меры безопасности: при возникновении провалов грунта или асфальта, или появления воды или пара на поверхности при каких обстоятельствах не приближаться к ним.

"Киевэнерго" также просит водителей не парковать машины над люками тепловых камер, что повышает вероятность повреждения транспорта и делает невозможным оперативное отключение поврежденных участков.

Компания извиняется за временные неудобства, обусловленные необходимостью качественной подготовки столичных теплосетей к следующему отопительному сезону.

Как сообщал УНН 24 апреля, столичные потребители задолжали за тепло и горячую воду почти 5 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы