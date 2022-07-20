Гідний приклад для тих, хто працює з країною-терористом: Подоляк про рішення не постачати росії Bayraktar
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що рішення компанії BAYKAR не постачати росії свої безпілотники – гідний приклад для тих, хто вважає можливим працювати з країною-терористом, яка вбиває дітей, передає УНН.
Цитата
"Цінності важливіші за гроші, тому компанія BAYKAR не буде продавати "Байрактари" до росії. Підтримувати Україну та її суверенітет – вибір великого друга України на іншому боці Чорного моря Халука Байрактара. Гідний приклад для тих, хто вважає можливим працювати з країною-терористом, що вбиває дітей", – написав Подоляк.
Контекст
Генеральний директор компанії BAYKAR Халук Байрактар заявив, що компанія ніколи не постачатиме росії свої безпілотники.
Доповнення
У квітні росія поскаржилася Туреччині на продаж Україні озброєних безпілотників Bayraktar TB2.
1 липня повідомляли, що у Туреччині завершується підготовка трьох "Байрактарів" для безкоштовної передачі Україні.
Фонд телеведучого й активіста Сергія Притули організував акцію "Народний Байрактар", метою якого було зібрати на купівлю для ЗСУ три "Байрактари". За три дні українці зібрали 600 мільйонів гривень, чого вистачило б на придбання чотирьох таких безпілотників.
Проте компанія Baykar, зворушена вчинком, відмовилася брати гроші за "Байрактари" – їх передадуть Україні безкоштовно.