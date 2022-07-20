Достойный пример для тех, кто работает со страной-террористом: Подоляк о решении не поставлять россии Bayraktar
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что решение компании BAYKAR не поставлять россии свои беспилотники – достойный пример для тех, кто считает возможным работать со страной-террористом, которая убивает детей, передает УНН.
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"Ценности важнее денег, поэтому компания BAYKAR не будет продавать "Байрактары" в россию. Поддерживать Украину и ее суверенитет – выбор большого друга Украины на другой стороне Черного моря Халука Байрактара. Достойный пример для тех, кто считает возможным работать со страной-террористом, которая убивает детей", – написал Подоляк.
Контекст
Генеральный директор компании BAYKAR Халук Байрактар заявил, что компания никогда не будет поставлять россии свои беспилотники.
Дополнение
В апреле россия пожаловалась Турции на продажу Украине вооруженных беспилотников Bayraktar TB2.
1 июля сообщали, что в Турции завершается подготовка трех "Байрактаров" для бесплатной передачи Украине.
Фонд телеведущего и активиста Сергея Притулы организовал акцию "Народный Байрактар", целью которой было собрать на покупку для ВСУ три "Байрактара". За три дня украинцы собрали 600 миллионов гривен, чего хватило бы на приобретение четырех таких беспилотников.
Однако компания Baykar, тронутая поступком, отказалась брать деньги за "Байракторы" – их передадут Украине бесплатно.