Гідна зарплата лікаря є основною передумовою реформи медичної галузі - експерт

"Ми маємо собі зізнатися, що на сьогодні ми не поважаємо своїх фахівців. Згадайте фільм "Собаче серце", там був такий професор Преображенський. Він чудово жив, у нього все було. А як у нас сьогодні наші лікарі живуть? Будь-які спеціалісти? Якщо ми не зрозуміємо, що головне – фахівець, і що будь-який фахівець має отримувати гідну заробітну плату – жодна реформа ні до чого не призведе. Усі мають отримувати гідну заробітну плату за свою роботу. Це дуже важливо. Треба дати можливість фахівцям заробляти і за це гідно платити", - сказав він.

Також Ю.Коваленко пояснив, чому сьогодні кращі медфахівці ідуть працювати до приватних клінік.

"Чому у нас сьогодні ідуть, наприклад, ті ж радіологи - в приватні центри? Тому що в багатьох приватних центрах сплачують за роботу. Тобто, скільки ти зробив описань знімків за день, стільки тобі і заплатять. Таким чином людина заохочується більше працювати, бо від цього вона більше зароблятиме. А коли скільки б ти не працював, ти отримуєш мізерну заробітну плату, ніякого мотивування до робити немає. Коли ми зрозуміємо, що важливо не те, скільки працівник часу провів за робочим місцем, а те, яку кількість роботи він виконав, тоді і буде очікувана реформа", - резюмував він.

Нагадаємо, за словами народного депутата сьомого скликання ВР А.Павловського, кращі українські медпрацівники йдуть працювати до приватних лікарень.



Як повідомляв УНН, за словами нардепа О.Мусія, у Держбюджет-2017 не закладено жодної копійки на реформування та розвиток медицини.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами народного депутата К.Яриніча, дефіцит лікарів в Україні становить майже 30%.

При цьому, за словами керівника Асоціації приватних клінік України та власника МЦ “Клініка Спіженко” Олега Спіженка, потребу у кваліфікованих медиках загострює відтермінування медичної реформи.

Наразі, як наголосив експерт, проблема відсутності молодих і професійних кадрів стоїть не менш гостро, аніж потреба у залученні інвестицій.

“На сьогоднішній день проблема знайти персонал. Навіть якщо будуть величезні інвестиції з Ізраїлю чи Німеччини із замахом на будівництво міської лікарні у Києві, то у нас не стане не фінансової можливості, саме кадрового потенціалу” — зазначив О.Спіженко.