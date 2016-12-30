Гідна зарплата лікаря є основною передумовою реформи медичної галузі - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Допоки ми не почнемо поважати працівників медичної галузі, допоки фахівці не будуть забезпечені належним рівнем заробітної плати, намагання реформувати галузь лишиться на папері. Таку думку у коментарі УНН висловив кандидат технічних наук, доцент кафедри радіології, виконавчий секретар Асоціації радіологів України Юрій Коваленко.
"Ми маємо собі зізнатися, що на сьогодні ми не поважаємо своїх фахівців. Згадайте фільм "Собаче серце", там був такий професор Преображенський. Він чудово жив, у нього все було. А як у нас сьогодні наші лікарі живуть? Будь-які спеціалісти? Якщо ми не зрозуміємо, що головне – фахівець, і що будь-який фахівець має отримувати гідну заробітну плату – жодна реформа ні до чого не призведе. Усі мають отримувати гідну заробітну плату за свою роботу. Це дуже важливо. Треба дати можливість фахівцям заробляти і за це гідно платити", - сказав він.
Також Ю.Коваленко пояснив, чому сьогодні кращі медфахівці ідуть працювати до приватних клінік.
"Чому у нас сьогодні ідуть, наприклад, ті ж радіологи - в приватні центри? Тому що в багатьох приватних центрах сплачують за роботу. Тобто, скільки ти зробив описань знімків за день, стільки тобі і заплатять. Таким чином людина заохочується більше працювати, бо від цього вона більше зароблятиме. А коли скільки б ти не працював, ти отримуєш мізерну заробітну плату, ніякого мотивування до робити немає. Коли ми зрозуміємо, що важливо не те, скільки працівник часу провів за робочим місцем, а те, яку кількість роботи він виконав, тоді і буде очікувана реформа", - резюмував він.
Нагадаємо, за словами народного депутата сьомого скликання ВР А.Павловського, кращі українські медпрацівники йдуть працювати до приватних лікарень.
Як повідомляв УНН, за словами нардепа О.Мусія, у Держбюджет-2017 не закладено жодної копійки на реформування та розвиток медицини.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами народного депутата К.Яриніча, дефіцит лікарів в Україні становить майже 30%.
При цьому, за словами керівника Асоціації приватних клінік України та власника МЦ “Клініка Спіженко” Олега Спіженка, потребу у кваліфікованих медиках загострює відтермінування медичної реформи.
Наразі, як наголосив експерт, проблема відсутності молодих і професійних кадрів стоїть не менш гостро, аніж потреба у залученні інвестицій.
“На сьогоднішній день проблема знайти персонал. Навіть якщо будуть величезні інвестиції з Ізраїлю чи Німеччини із замахом на будівництво міської лікарні у Києві, то у нас не стане не фінансової можливості, саме кадрового потенціалу” — зазначив О.Спіженко.