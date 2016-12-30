Достойная зарплата врача является основной предпосылкой реформы медицинской отрасли - эксперт

"Мы должны себе признаться, что на сегодня мы не уважаем своих специалистов. Вспомните фильм "Собачье сердце", там был такой профессор Преображенский. Он прекрасно жил, у него все было. А как у нас сегодня наши врачи живут? Любые специалисты? Если мы не поймем, что главное - специалист, и любой специалист должен получать достойную заработную плату - ни одна реформа ни к чему не приведет. Все должны получать достойную заработную плату за свою работу. Это очень важно. Надо дать возможность специалистам зарабатывать и за это достойно платить", - сказал он.

Также Ю.Коваленко объяснил, почему сегодня лучшие медспециалисты идут работать в частные клиники.

"Почему у нас сегодня идут, например, те же радиологи - в частные центры? Потому что во многих частных центрах платят за работу. То есть, сколько ты сделал описаний снимков в день, столько тебе и заплатят. Таким образом человек поощряется больше работать, потому что от этого он будет больше зарабатывать. А когда и сколько бы ты ни работал, ты получаешь мизерную заработную плату, никакой мотивации к работе нет. Когда мы поймем, что важно не то, сколько работник времени провел за рабочим местом, а то, какое количество работы он выполнил, тогда и будет ожидаемая реформа", - резюмировал он.

Напомним, по словам народного депутата седьмого созыва ВР А.Павловского, лучшие украинские медработники идут работать в частные больницы.



Как сообщал УНН, по словам нардепа О.Мусия, в Госбюджете-2017 не заложено ни копейки на реформирование и развитие медицины.

Напомним, как сообщал УНН, по словам народного депутата К.Яринича, дефицит врачей в Украине составляет почти 30%.

При этом, по словам руководителя Ассоциации частных клиник Украины и владельца МЦ "Клиника Спиженко" Олега Спиженко, потребность в квалифицированных медиках обостряет отсрочку медицинской реформы.

Сейчас, как отметил эксперт, проблема отсутствия молодых и профессиональных кадров стоит не менее остро, чем потребность в привлечении инвестиций.

"На сегодняшний день проблема найти персонал. Даже если будут огромные инвестиции из Израиля или Германии с покушением на строительство городской больницы в Киеве, то у нас не будет не финансовой возможности, именно кадрового потенциала", - отметил О.Спиженко.