Достойная зарплата врача является основной предпосылкой реформы медицинской отрасли - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Пока мы не начнем уважать работников медицинской отрасли, пока специалисты не будут обеспечены надлежащим уровнем заработной платы, попытки реформировать отрасль останутся на бумаге. Такое мнение в комментарии УНН высказал кандидат технических наук, доцент кафедры радиологии, исполнительный секретарь Ассоциации радиологов Украины Юрий Коваленко.
"Мы должны себе признаться, что на сегодня мы не уважаем своих специалистов. Вспомните фильм "Собачье сердце", там был такой профессор Преображенский. Он прекрасно жил, у него все было. А как у нас сегодня наши врачи живут? Любые специалисты? Если мы не поймем, что главное - специалист, и любой специалист должен получать достойную заработную плату - ни одна реформа ни к чему не приведет. Все должны получать достойную заработную плату за свою работу. Это очень важно. Надо дать возможность специалистам зарабатывать и за это достойно платить", - сказал он.
Также Ю.Коваленко объяснил, почему сегодня лучшие медспециалисты идут работать в частные клиники.
"Почему у нас сегодня идут, например, те же радиологи - в частные центры? Потому что во многих частных центрах платят за работу. То есть, сколько ты сделал описаний снимков в день, столько тебе и заплатят. Таким образом человек поощряется больше работать, потому что от этого он будет больше зарабатывать. А когда и сколько бы ты ни работал, ты получаешь мизерную заработную плату, никакой мотивации к работе нет. Когда мы поймем, что важно не то, сколько работник времени провел за рабочим местом, а то, какое количество работы он выполнил, тогда и будет ожидаемая реформа", - резюмировал он.
Напомним, по словам народного депутата седьмого созыва ВР А.Павловского, лучшие украинские медработники идут работать в частные больницы.
Как сообщал УНН, по словам нардепа О.Мусия, в Госбюджете-2017 не заложено ни копейки на реформирование и развитие медицины.
Напомним, как сообщал УНН, по словам народного депутата К.Яринича, дефицит врачей в Украине составляет почти 30%.
При этом, по словам руководителя Ассоциации частных клиник Украины и владельца МЦ "Клиника Спиженко" Олега Спиженко, потребность в квалифицированных медиках обостряет отсрочку медицинской реформы.
Сейчас, как отметил эксперт, проблема отсутствия молодых и профессиональных кадров стоит не менее остро, чем потребность в привлечении инвестиций.
"На сегодняшний день проблема найти персонал. Даже если будут огромные инвестиции из Израиля или Германии с покушением на строительство городской больницы в Киеве, то у нас не будет не финансовой возможности, именно кадрового потенциала", - отметил О.Спиженко.