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Гібридна війна Росії проти УПЦ почалась іще 1991 року – Зоря

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Гібридна війна Росії проти Української православної церкви (УПЦ) почалась іще 1991 року, одразу після проголошення незалежності й проведення Собору української церкви. Про це заявив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної Церкви України Євстратій (Зоря) під час круглого столу, передає кореспондент УНН.

"Якщо Україна зіткнулась відкрито з гібридної війною у 2014 році. Церква українська зіткнулась із гібридною війною ще в 1991 році – відразу після проголошення незалежності, відразу після того, як Собор української церкви в Києво-Печерській лаврі одноголосно прийняв рішення, що на підставі канонів, історичної традиції і того, що Україна стала незалежною державою, і українська церква має бути автокефальною, адміністративно незалежною", - зазначив священнослужитель.

За його словами, одразу після цього Собору Кремль зробив усе, щоб зробити переворот в керівництві церкви по тому ж сценарію, за яким захопив Крим і створив фейкові народні республіки в Луганську та Донецьку.

При цьому він додав, що українська церква частково була привласнена Москвою і досі "уперто" утримується нею.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України офіційно зареєструвало Київську митрополію Української православної церкви як релігійну організацію.

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи", що передбачає механізми, які встановлюватимуть, в який саме спосіб релігійна організація може змінити свою підлеглість діючим в Україні та за її межами релігійним центрам, набув чинності 31 січня.

Українські Національні Новини

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