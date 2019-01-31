Гибридная война России против УПЦ началась еще 1991 года - Зоря

"Если Украина столкнулась открыто с гибридной войной в 2014 году. Церковь Украинская столкнулась с гибридной войной еще в 1991 году - сразу после провозглашения независимости, сразу после того, как Собор Украинской церкви в Киево-Печерской лавре единогласно принял решение, что на основании канонов, исторической традиции и того, что Украина стала независимым государством, и украинская церковь должна быть автокефальной, административно независимой", - отметил священнослужитель.



По его словам, сразу после этого Собора Кремль сделал все, чтобы сделать переворот в руководстве церкви по тому же сценарию, по которому захватил Крым и создал фейковые народные республики в Луганске и Донецке.



При этом он добавил, что украинская церковь частично была присвоена Москвой до сих пор "упрямо" удерживается ею.



Напомним, Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало Киевскую митрополию Украинской православной церкви как религиозную организацию.



Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица", предусматривающий механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам, вступил в силу 31 января.