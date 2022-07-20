Гетманцев розповів, на чому робитиметься акцент у банківській сфері під час реалізації Плану з відновлення України

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"Попереду в банків багато роботи із реалізації власних планів відновлення та участі у відбудові країни. План відновлення України, презентований в Лугано, містить окремий блок заходів, присвячений забезпеченню стійкості банківської системи та стимулюванню кредитуванню для підтримки і розвитку економіки.

Зокрема, мова йде про удосконалення макро-пруденційного регулювання, заохочення міжнародних фінансових інституцій до входження в капітал банків, секьюритизацію проблемних активів, реструктуризацію кредитів, підвищення інституційної спроможності Фонду гарантування вкладів, впровадження страхування воєнно-політичних ризиків, розвиток лізінгу, кредитування відбудови житла та іпотеки, торгівельного фінансування, стимулювання кредитування малого та середнього бізнесу тощо", - повідомив Гетманцев.

Нардеп також прокоментував поточну ситуацію у банківській сфері, перед якою на сьогодні стоять значні виклики пов’язані із мінімізацією кредитних ризиків.

"Банківська система, яка підійшла до війни добре капіталізованою та залишається ліквідною, є готовою до них", - вважає нардеп.

На підтвердження своєї думки Гетманцев навів оприлюдненні нещодавно НБУ дані щодо ситуації у банківському секторі. Так, на 1 липня показник адекватності регулятивного капіталу складав 17,2% (при нормативі не менше 10%), достатності основного капіталу – 11% (норматив – не менше 7%).

"І хоча за підсумками 5 місяців банківська система отримала порівняно невеликий чистий збиток у сумі 1,3 млрд грн, на операційному рівні вона залишається прибутковою, що дозволяє здійснювати значні відрахування в резерви на покриття майбутніх збитків (33,5 млрд грн за березень - травень) та закривати потребу в додатковому капіталі. Тимчасово послаблені наглядові вимоги з боку НБУ також сприятимуть більш м’якому проходженню етапу розпізнання непрацюючих кредитів", - впевнений нардеп.