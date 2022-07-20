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Гетманцев рассказал, на чем будет делаться акцент в банковской сфере во время реализации Плана по восстановлению Украины

Гетманцев рассказал, на чем будет делаться акцент в банковской сфере во время реализации Плана по восстановлению Украины

Киев • УНН

 • 99630 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. План восстановления Украины имеет блок мер, посвященный стимулированию устойчивости банковской системы. О каких именно мерах идет речь, в своем Телеграм-канале сообщил нардеп, секретарь Нацсовета по восстановлению Украины от последствий войны Даниил Гетманцев, передает УНН.

Цитата

"Впереди у банков много работы по реализации собственных планов восстановления и участия в восстановлении страны. План восстановления Украины, представленный в Лугано, содержит отдельный блок мер, посвященный обеспечению устойчивости банковской системы и стимулированию кредитования для поддержки и развития экономики.

В частности, речь идет об усовершенствовании макро-пруденциального регулирования, поощрении международных финансовых институций к вхождению в капитал банков, секьюритизации проблемных активов, реструктуризации кредитов, повышении институциональной способности Фонда гарантирования вкладов, внедрении страхования военно-политических рисков, развитии лизинга, кредитовании восстановления жилья и ипотеки, торгового финансирования, стимулировании кредитования малого и среднего бизнеса и т.д.", - сообщил Гетманцев.

Нардеп также прокомментировал текущую ситуацию в банковской сфере, перед которой на сегодняшний день стоят значительные вызовы, связанные с минимизацией кредитных рисков.

"Банковская система, которая подошла к войне хорошо капитализированной и остается ликвидной, готова к ним", - считает нардеп.

В подтверждение своего мнения Гетманцев привел недавно обнародованные НБУ данные о ситуации в банковском секторе. Так, по состоянию на 1 июля показатель адекватности регулятивного капитала составлял 17,2% (при нормативе не менее 10%), достаточности основного капитала – 11% (норматив – не менее 7%).

"И хотя по итогам 5 месяцев банковская система получила сравнительно небольшой чистый убыток в сумме 1,3 млрд грн, на операционном уровне она остается прибыльной, что позволяет производить значительные отчисления в резервы на покрытие будущих убытков (33,5 млрд грн за март - май) и закрывать потребность в дополнительном капитале. Временно ослабленные надзорные требования со стороны НБУ также будут способствовать более мягкому прохождению этапа распознавания неработающих кредитов", - уверен нардеп.

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