Гетманцев: підготовка Плану відновлення України практично завершена

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“Обговорили фінальну версію проекту Плану відновлення. В ході засідання отримали підтримку підготовленого документа з урахуванням деяких зауважень. На черзі — проведення консультацій щодо механізмів забезпечення прозорості фінансування заходів плану та контролю за використанням коштів з боку партнерів. Розробка такого документа, за участі всіх гілок влади та 2500 експертів, у такі стислі терміни – це безпрецедентна робота», - повідомив Гетманцев.

За його словами, наразі триває фіналізація документу, що буде презентований 4 липня у Лугано.

Цитата

«Зазначу, що в документі враховані не тільки необхідні заходи щодо відновлення країни, а й фактично побудова нових систем управління та прийняття рішень, з урахуванням статусу України як кандидата у члени Євросоюзу», - додав Гетманцев.

Контекст

4-5 липня у швейцарському місті Лугано відбудеться міжнародна конференція, на якій Україна представить план повномасштабного післявоєнного відновлення держави.

Захід має на меті не лише збір коштів на відновлення країни, а й презентацію майбутніх проектів із реконструкції постраждалої інфраструктури, а також напрацювань з вирішення широкого спектру проблем, як, наприклад, розмінування територій. Над розробкою Плану працювала Національна рада з відновлення України від наслідків війни, створена за Указом Президента наприкінці квітня. У межах Ради працює 23 робочих групи, кожна з яких опікується певним напрямом. Перший проект плану був представлений у Консультативній раді, сформованій з числа світових економістів та експертів у різних галузях знань, 13 червня.