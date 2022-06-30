Гетманцев: підготовка Плану відновлення України практично завершена

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 25949 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 56435 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 69653 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 79753 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 78680 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 77209 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 84828 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 223232 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149351 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172496 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 37881 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 79139 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 102129 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 99269 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 55894 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 15891 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 223237 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 498017 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 447686 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 653705 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 8175 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 28137 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 55894 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 102129 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 114003 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Гетманцев: підготовка Плану відновлення України практично завершена

Гетманцев: підготовка Плану відновлення України практично завершена

Київ • УНН

 • 98846 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Національна рада з відновлення завершує підготовку Плану відбудови України. Про це повідомив секретар Національної ради з відновлення України від наслідків війни Данило Гетманцев, пише УНН.

Цитата

“Обговорили фінальну версію проекту Плану відновлення. В ході засідання отримали підтримку підготовленого документа з урахуванням деяких зауважень. На черзі — проведення консультацій щодо механізмів забезпечення прозорості фінансування заходів плану та контролю за використанням коштів з боку партнерів. Розробка такого документа, за участі всіх гілок влади та 2500 експертів, у такі стислі терміни – це безпрецедентна робота», - повідомив Гетманцев.

За його словами, наразі триває фіналізація документу, що буде презентований 4 липня у Лугано.

Цитата

«Зазначу, що в документі враховані не тільки необхідні заходи щодо відновлення країни, а й фактично побудова нових систем управління та прийняття рішень, з урахуванням статусу України як кандидата у члени Євросоюзу», - додав Гетманцев.

Контекст

4-5 липня у швейцарському місті Лугано відбудеться міжнародна конференція, на якій Україна представить план повномасштабного післявоєнного відновлення держави.

Захід має на меті не лише збір коштів на відновлення країни, а й презентацію майбутніх проектів із реконструкції постраждалої інфраструктури, а також напрацювань з вирішення широкого спектру проблем, як, наприклад, розмінування територій. Над розробкою Плану працювала Національна рада з відновлення України від наслідків війни, створена за Указом Президента наприкінці квітня. У межах Ради працює 23 робочих групи, кожна з яких опікується певним напрямом. Перший проект плану був представлений у Консультативній раді, сформованій з числа світових економістів та експертів у різних галузях знань, 13 червня. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$263.73
Brent
$74.76
S&P 500
$5,597.25
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95