Гетманцев назвав умови, за яких в Україні скасують військовий збір

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, якщо в Україні зменшать оподаткування доходів, то військовий збір, у першу чергу, буде скасовано. Про це він повідомив в ефірі радіо “Новое время”, передає УНН.

“Військовий збір це така штука, яка насправді є, фактично, прихованим податком на доходи фізичних осіб. Якщо ми зменшимо взагалі ставку оподаткування всіх доходів, то військовий збір, у першу чергу, повинен бути скасований і забутий”, — сказав Гетманцев.

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Нагадаємо, за інформацією голови парламентського комітету з питань фінансів, податково та митної політики Данила Гетманцева, наразі розглядається можливість об’єднати єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

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