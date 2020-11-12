Гетманцев назвав перелік законопроектів, які сприятимуть детінізації великого бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав п’ять кроків парламенту, які були зроблені для виведення великого бізнесу із тіні, зокрема, це ухвалення низки законопроектів. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт партії "Слуга народу".
"Останнім часом чую багато спекуляцій на тему виведення бізнесу із тіні. Мовляв, ви "наводите порядки" лише серед малих підприємців, а олігархів не чіпаєте – хоч і обіцяли. На такі звинувачення я маю щонайменше 5 відповідей", - написав Гетманцев.
Так, він навів п’ять законопроектів, які виводять великий бізнес із тіні:
"1. Антиофшорний план: гроші у бюджет, а не за океан. 6 січня ми ухвалили важливий законопроєкт №1210. Це так званий план антиBEPS (Base Erosion and Profit Shifting – розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування). Він допоможе подолати ухиляння від сплати податків через офшорні юрисдикції та забезпечити сплату податку в Україні – де олігархи, власне, і отримують прибутки.
2. Фіскалізація великого бізнесу. Усі говорять про фіскалізацію ФОПів, тобто запровадження РРО, але не всі розуміють, що воно стосується і великого бізнесу також. В Україні є великі компанії, які за допомогою ФОПів ухиляються від податків. І коли ми слідкуємо, що, куди і скільки продали підприємці, ми автоматично контролюємо великий бізнес і виводимо його таким чином із тіні, не даючи ухилятися від податків.
3. Податки з іноземних компаній. Йдеться про так звані контрольовані іноземні компанії – КІК. Нерідко буває, що підприємець має компанію за кордоном, отримує пасивні доходи в Україні, але Україна натомість не отримує нічого. Відтепер резиденти нашої держави повинні сплачувати податки з таких компаній (закон № 466). Але йдеться не про податки з їхнього доходу, а з прибутку, що вони отримали.
4. Відмивання грошей. Для цього ми ухвалили Закон про фінансовий моніторинг (№2179). Відтепер, якщо ви переводите комусь понад 400 тисяч грн або переводите ці гроші за кордон – за вами слідкуватимуть. Банк, побачивши ці операції, інформує Держфінмоніторинг, який у свою чергу формує справи (кейси) та передає до податкової міліції або іншого компетентного органу за належною сферою діяльності. За 9 місяців 2020 року Держфінмоніторинг скерував до правоохоронних органів 739 справ на загальну суму 60,3 млдр грн.
5. Митниця без корупції. Зокрема, ми ухвалили Закон про режим спільного транзиту (№ 78-IX). Відтепер ми матимемо обмін митною інформацією із 35 країнами європейського регіону у режимі реального часу. І це підвищить ефективність використання системи аналізу ризиків", - зазначив Гетманцев.
Нагадаємо, за результатами опитування, в Україні 33% громадян вважають, що обов’язкова видача фіскальних чеків ускладнює роботу бізнесу, більшість з них мають власну справу.