Гетманцев назвав перелік законопроектів, які сприятимуть детінізації великого бізнесу

"Останнім часом чую багато спекуляцій на тему виведення бізнесу із тіні. Мовляв, ви "наводите порядки" лише серед малих підприємців, а олігархів не чіпаєте – хоч і обіцяли. На такі звинувачення я маю щонайменше 5 відповідей", - написав Гетманцев.

Так, він навів п’ять законопроектів, які виводять великий бізнес із тіні:

"1. Антиофшорний план: гроші у бюджет, а не за океан. 6 січня ми ухвалили важливий законопроєкт №1210. Це так званий план антиBEPS (Base Erosion and Profit Shifting – розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування). Він допоможе подолати ухиляння від сплати податків через офшорні юрисдикції та забезпечити сплату податку в Україні – де олігархи, власне, і отримують прибутки.

2. Фіскалізація великого бізнесу. Усі говорять про фіскалізацію ФОПів, тобто запровадження РРО, але не всі розуміють, що воно стосується і великого бізнесу також. В Україні є великі компанії, які за допомогою ФОПів ухиляються від податків. І коли ми слідкуємо, що, куди і скільки продали підприємці, ми автоматично контролюємо великий бізнес і виводимо його таким чином із тіні, не даючи ухилятися від податків.

3. Податки з іноземних компаній. Йдеться про так звані контрольовані іноземні компанії – КІК. Нерідко буває, що підприємець має компанію за кордоном, отримує пасивні доходи в Україні, але Україна натомість не отримує нічого. Відтепер резиденти нашої держави повинні сплачувати податки з таких компаній (закон № 466). Але йдеться не про податки з їхнього доходу, а з прибутку, що вони отримали.

4. Відмивання грошей. Для цього ми ухвалили Закон про фінансовий моніторинг (№2179). Відтепер, якщо ви переводите комусь понад 400 тисяч грн або переводите ці гроші за кордон – за вами слідкуватимуть. Банк, побачивши ці операції, інформує Держфінмоніторинг, який у свою чергу формує справи (кейси) та передає до податкової міліції або іншого компетентного органу за належною сферою діяльності. За 9 місяців 2020 року Держфінмоніторинг скерував до правоохоронних органів 739 справ на загальну суму 60,3 млдр грн.

5. Митниця без корупції. Зокрема, ми ухвалили Закон про режим спільного транзиту (№ 78-IX). Відтепер ми матимемо обмін митною інформацією із 35 країнами європейського регіону у режимі реального часу. І це підвищить ефективність використання системи аналізу ризиків", - зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, за результатами опитування, в Україні 33% громадян вважають, що обов’язкова видача фіскальних чеків ускладнює роботу бізнесу, більшість з них мають власну справу.