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Гетманцев назвал перечень законопроектов, которые будут способствовать детенизации крупного бизнеса

Гетманцев назвал перечень законопроектов, которые будут способствовать детенизации крупного бизнеса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал пять шагов парламента, которые были сделаны для вывода большого бизнеса из тени, в частности, это принятие ряда законопроектов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт партии "Слуга народа".

"В последнее время слышу много спекуляций на тему вывода бизнеса из тени. Мол, вы "наводите порядки" только среди малых предпринимателей, а олигархов не трогаете - хоть и обещали. На такие обвинения я имею не менее 5 ответов", - написал Гетманцев.

Так, он привел пять законопроектов, которые выводят большой бизнес из тени:

"1. Антиоффшорный план: деньги в бюджет, а не за океан. 6 января мы приняли важный законопроект №1210. Это так называемый план антиBEPS (Base Erosion and Profit Shifting - размывание налогооблагаемой базы и вывод прибыли из-под налогообложения). Он поможет преодолеть уклонение от уплаты налогов через оффшорные юрисдикции и обеспечить уплату налога в Украине - где олигархи, собственно, и получают прибыль.

2. Фискализация крупного бизнеса. Все говорят о фискализации ФЛП, то есть введение РРО, но не все понимают, что это касается и крупного бизнеса тоже. В Украине есть крупные компании, которые с помощью ФЛП уклоняются от налогов. И когда мы следим, что, куда и сколько продали предприниматели, мы автоматически контролируем большой бизнес и выводим его таким образом из тени, не давая уклоняться от налогов.

3. Налоги с иностранных компаний. Речь идет о так называемых контролируемых иностранных компаниях - КИК. Нередко бывает, что предприниматель имеет компанию за рубежом, получает пассивные доходы в Украине, но Украина взамен не получает ничего. Теперь резиденты нашего государства должны платить налоги с таких компаний (закон № 466). Но речь идет не о налогах с их дохода, а с прибыли, которую они получили.

4. Отмывание денег. Для этого мы приняли Закон о финансовом мониторинге (№2179). Отныне, если вы переводите кому-то более 400 тысяч грн или переводите эти деньги за границу - за вами будут следить. Банк, увидев эти операции, информирует Госфинмониторинг, который в свою очередь формирует дела (кейсы) и передает в налоговую милицию или иной компетентный орган с надлежащей сферой деятельности. За 9 месяцев 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 дел на общую сумму 60,3 млдр грн.

5. Таможня без коррупции. В частности, мы приняли Закон о режиме общего транзита (№ 78-IX). Отныне мы будем иметь обмен таможенной информацией с 35 странами европейского региона в режиме реального времени. И это повысит эффективность использования системы анализа рисков", - отметил Гетманцев.

Напомним, по результатам опроса, в Украине 33% граждан считают, что обязательная выдача фискальных чеков усложняет работу бизнеса, большинство из них имеют собственное дело.

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