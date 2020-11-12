Гетманцев назвал перечень законопроектов, которые будут способствовать детенизации крупного бизнеса

"В последнее время слышу много спекуляций на тему вывода бизнеса из тени. Мол, вы "наводите порядки" только среди малых предпринимателей, а олигархов не трогаете - хоть и обещали. На такие обвинения я имею не менее 5 ответов", - написал Гетманцев.

Так, он привел пять законопроектов, которые выводят большой бизнес из тени:

"1. Антиоффшорный план: деньги в бюджет, а не за океан. 6 января мы приняли важный законопроект №1210. Это так называемый план антиBEPS (Base Erosion and Profit Shifting - размывание налогооблагаемой базы и вывод прибыли из-под налогообложения). Он поможет преодолеть уклонение от уплаты налогов через оффшорные юрисдикции и обеспечить уплату налога в Украине - где олигархи, собственно, и получают прибыль.

2. Фискализация крупного бизнеса. Все говорят о фискализации ФЛП, то есть введение РРО, но не все понимают, что это касается и крупного бизнеса тоже. В Украине есть крупные компании, которые с помощью ФЛП уклоняются от налогов. И когда мы следим, что, куда и сколько продали предприниматели, мы автоматически контролируем большой бизнес и выводим его таким образом из тени, не давая уклоняться от налогов.

3. Налоги с иностранных компаний. Речь идет о так называемых контролируемых иностранных компаниях - КИК. Нередко бывает, что предприниматель имеет компанию за рубежом, получает пассивные доходы в Украине, но Украина взамен не получает ничего. Теперь резиденты нашего государства должны платить налоги с таких компаний (закон № 466). Но речь идет не о налогах с их дохода, а с прибыли, которую они получили.

4. Отмывание денег. Для этого мы приняли Закон о финансовом мониторинге (№2179). Отныне, если вы переводите кому-то более 400 тысяч грн или переводите эти деньги за границу - за вами будут следить. Банк, увидев эти операции, информирует Госфинмониторинг, который в свою очередь формирует дела (кейсы) и передает в налоговую милицию или иной компетентный орган с надлежащей сферой деятельности. За 9 месяцев 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 дел на общую сумму 60,3 млдр грн.

5. Таможня без коррупции. В частности, мы приняли Закон о режиме общего транзита (№ 78-IX). Отныне мы будем иметь обмен таможенной информацией с 35 странами европейского региона в режиме реального времени. И это повысит эффективность использования системы анализа рисков", - отметил Гетманцев.

Напомним, по результатам опроса, в Украине 33% граждан считают, что обязательная выдача фискальных чеков усложняет работу бизнеса, большинство из них имеют собственное дело.