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Герої України та кавалери орденів отримуватимуть щомісячні грошові виплати

Герої України та кавалери орденів отримуватимуть щомісячні грошові виплати

Київ • УНН

 • 1189934 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Герої України та кавалери орденів отримуватимуть щомісячні грошові виплати з 1 січня, повідомили в Міноборони України у понеділок, 2 січня, Telegram, пише УНН.

Деталі

З 1 січня 2023 року набрав чинності закон, що встановлює щомісячні виплати грошової допомоги людям, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка», лицарям ордена «Богдана Хмельницького» та кавалерам ордена «За мужність».

Запроваджується щомісячна виплата грошової допомоги:

  • у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, — особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (сьогодні це 20 100 грн);
  • у розмірі двох мінімальних заробітних плат — лицарям ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів (13 400 грн);
  • у розмірі однієї мінімальної заробітної плати — кавалерам ордена «За мужність» трьох ступенів (повні кавалери) (6 700 грн).

Окрім того, встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги в розмірах від трьох до однієї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної заробітної плати членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка», лицарів ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена «За мужність» трьох ступенів (повні кавалери).

Доповнення

В Україні наприкінці минулого року військовим мали нараховути додаткові виплати, тому у грудні вони мали отримати грошей на 37% більше, ніж у листопаді.

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