Герои Украины и кавалеры орденов будут получать ежемесячные денежные выплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Герои Украины и кавалеры орденов будут получать ежемесячные денежные выплаты с 1 января, сообщили в Минобороны Украины в понедельник, 2 января, Telegram, пишет УНН.
Детали
С 1 января 2023 года вступил в силу закон, устанавливающий ежемесячные выплаты денежной помощи людям, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда», рыцарям ордена «Богдана Хмельницкого» и кавалерам ордена «За мужество».
Вводится ежемесячная выплата денежного пособия:
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- в размере трех минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года, — лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (сегодня это 20 100 грн);
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- в размере двух минимальных заработных плат — рыцарям ордена «Богдана Хмельницкого» трех степеней (13 400 грн);
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- в размере одной минимальной заработной платы — кавалерам ордена «За мужество» трех степеней (полные кавалеры) (6700 грн).
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Кроме того, устанавливается ежемесячная выплата денежного пособия в размерах от трех до одной (в расчете на месяц на семью) минимальной заработной платы членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда», рыцарей ордена «Богдана Хмельницкого» трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена «За мужество» трех степеней (полные кавалеры).
Дополнение
В Украине в конце прошлого года военным должны были начислить дополнительные выплаты, поэтому в декабре они должны были получить денег на 37% больше, чем в ноябре.