Герои Украины и кавалеры орденов будут получать ежемесячные денежные выплаты

Детали

С 1 января 2023 года вступил в силу закон, устанавливающий ежемесячные выплаты денежной помощи людям, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда», рыцарям ордена «Богдана Хмельницкого» и кавалерам ордена «За мужество».

Вводится ежемесячная выплата денежного пособия:



в размере трех минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года, — лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (сегодня это 20 100 грн);



в размере двух минимальных заработных плат — рыцарям ордена «Богдана Хмельницкого» трех степеней (13 400 грн);



в размере одной минимальной заработной платы — кавалерам ордена «За мужество» трех степеней (полные кавалеры) (6700 грн).



Кроме того, устанавливается ежемесячная выплата денежного пособия в размерах от трех до одной (в расчете на месяц на семью) минимальной заработной платы членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда», рыцарей ордена «Богдана Хмельницкого» трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена «За мужество» трех степеней (полные кавалеры).

Дополнение

В Украине в конце прошлого года военным должны были начислить дополнительные выплаты, поэтому в декабре они должны были получить денег на 37% больше, чем в ноябре.