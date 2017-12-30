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Геращенко: у захопленому відділенні "Укрпошти" в Харкові перебуває 9 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. У відділенні "Укрпошти" в Харкові, яке захопив чоловік, перебуває 9 осіб, в тому числі 2 дітей. Про це на своїй сторінці у Facebook написав член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко, передає УНН.

Геращенко: у захопленому відділенні "Укрпошти" в Харкові перебуває 9 осіб

"Сьогодні в Харкові в одне з відділень "Укрпошти" з метою збройного пограбування зайшов чоловік з предметом, схожим на пістолет. У цей час там перебувало 9 осіб. Там були співробітники пошти, так і відвідувачі. У тому числі двоє дітей", - заявив А.Геращенко.

Наразі відділення "Укрпошти" оточено співробітниками поліції. На місці перебуває начальник харківської поліції Олег Бех та начальник харківського СБУ Андрій Носач.

"З грабіжником, який став після захоплення заручників - терористом, ведуться переговори. Йому пропонується скласти зброю, відпустити заручників і здатися владі", - зазначив А.Геращенко.

Додамо, УНН в поліції також повідомили про двох дітей і 7 дорослих у відділенні "Укрпошти" в Харкові.

Раніше сьогодні невідомий в Харкові захопив відділення "Укрпошти".

За даними поліції, про подію оператору "102" повідомив чоловік, дружина якого працює в цій установі. Зараз інформація перевіряється працівниками поліції.

Повідомлення про те, що в відділення "Укрпошти", розташованому на вулиці Шевченка, увійшов чоловік в масці з метою пограбування, надійшло в поліцію 30 грудня близько 14:40.

Українські Національні Новини

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