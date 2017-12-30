Геращенко: у захопленому відділенні "Укрпошти" в Харкові перебуває 9 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У відділенні "Укрпошти" в Харкові, яке захопив чоловік, перебуває 9 осіб, в тому числі 2 дітей. Про це на своїй сторінці у Facebook написав член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко, передає УНН.
"Сьогодні в Харкові в одне з відділень "Укрпошти" з метою збройного пограбування зайшов чоловік з предметом, схожим на пістолет. У цей час там перебувало 9 осіб. Там були співробітники пошти, так і відвідувачі. У тому числі двоє дітей", - заявив А.Геращенко.
Наразі відділення "Укрпошти" оточено співробітниками поліції. На місці перебуває начальник харківської поліції Олег Бех та начальник харківського СБУ Андрій Носач.
"З грабіжником, який став після захоплення заручників - терористом, ведуться переговори. Йому пропонується скласти зброю, відпустити заручників і здатися владі", - зазначив А.Геращенко.
Додамо, УНН в поліції також повідомили про двох дітей і 7 дорослих у відділенні "Укрпошти" в Харкові.
Раніше сьогодні невідомий в Харкові захопив відділення "Укрпошти".
За даними поліції, про подію оператору "102" повідомив чоловік, дружина якого працює в цій установі. Зараз інформація перевіряється працівниками поліції.
Повідомлення про те, що в відділення "Укрпошти", розташованому на вулиці Шевченка, увійшов чоловік в масці з метою пограбування, надійшло в поліцію 30 грудня близько 14:40.