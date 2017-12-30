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Геращенко: в захваченном отделении "Укрпочты" в Харькове находится 9 человек

Киев • УНН

 • 13017 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В отделении "Укрпочты" в Харькове, которое захватил мужчина, находится 9 человек, в том числе 2 детей. Об этом на своей странице в Facebook написал член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко, передает УНН.

Геращенко: в захваченном отделении "Укрпочты" в Харькове находится 9 человек

"Сегодня в Харькове в одно из отделений "Укрпочты" с целью вооруженного ограбления зашёл мужчина с предметом, похожим на пистолет. В это время там находилось 9 человек. Там были сотрудники почты, так и посетители. В том числе двое детей", - заявил А.Геращенко.

На данный момент отделение "Укрпочты" оцеплено сотрудниками полиции. На месте находится начальник Харьковской полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач.

"С грабителем, ставшим после захвата заложников - террористом, ведутся переговоры. Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям", - отметил А.Геращенко.

Добавим, УНН в полиции также сообщили о двух детях и 7 взрослых в отделении "Укрпочты" в Харькове.

Ранее сегодня неизвестный в Харькове захватил отделение "Укрпочты".

По данным полиции, о происшествии оператору "102" сообщил мужчина, жена которого работает в данном учреждении. Сейчас информация проверяется работниками полиции.

Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенном на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14:40.

Украинские Национальные Новости

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