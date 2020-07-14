Геращенко роз'яснив суть законопроекту про посилення відповідальності за п'яне водіння

“Законопроект 2695 закриває "дірки“ в законодавстві, через які тисячі п’яниць уникали відповідальності, якщо мали знайомого суддю”, — розповів Антон Геращенко.

Так, вказано, що у 2019 році 1457 осіб уникли відповідальності за нетверезе водіння через передання справи на розгляд трудових колективів та громадських організацій. 633 справи були закриті судами у зв’язку так званою “малозначністю”.

“У законопроекті 2695 ми закриваємо ці дві законодавчі "дірки“ повністю. 13 662 справи були закриті судами через закінчення строку розгляду адмінправопорушення, тому що зараз діє строк розгляду — 3 місяці. У законопроекті 2695 передбачений рік часу на розгляд справи п’яного вбивці за кермом”, — зазначається у повідомленні.

Заступник міністра внутрішніх справ додав, що цей законопроект "написаний кров’ю загиблих і поранених на дорогах України".

“Це багато кому не сподобається тому, що кожен рік патрульні фіксують більше 100 тисяч випадків керування у нетверезому стані. А штраф в 10 200 гривень, введений в 2015 році, не стримує цих потенційних вбивць. Не виключаю, що народними депутатами будуть подані правки, які зроблять ще більш жорсткою відповідальність за повторність керування в стані сп’яніння — аж до реального строку в декілька років за ґратами”, — сказав Антон Геращенко.

Якщо людина скоїла ДТП, в результаті якої потерпілий отримав травми середньої тяжкості, планують карати штрафом від 51 до 85 тисяч гривень або арештом на строк до 6 місяців (позбавлення прав на 5 років). Такі ж діяння у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння пропонують карати позбавленням волі на термін до 3 років (позбавлення прав від 3 до 5 років).

У разі смерті потерпілого, винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років (позбавлення прав на термін від 5 до 8 років). Якщо жертв кілька — позбавлення волі на строк від 5 до 10 років (позбавлення прав на термін від 5 до 10 років). Якщо водій був у стані алкогольного сп’яніння, винуватцю загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років (позбавлення прав на термін від 7 до 10 років).

За випадок, коли особа, раніше засуджена за вбивство на дорозі, вдруге у стані алкогольного сп’яніння вб’є двох і більше людей, Президент України Володимир Зеленський пропонує ввести найвищу міру покарання — довічне ув’язнення. Всі ці норми будуть відпрацьовані у другому читанні, вказали у МВС.

“Також даним законопроєктом суттєво підвищується штраф за перевищення швидкості більше ніж на 50 км/г. Зараз він становить 510 гривень, а в разі, якщо депутати підтримають у другому читанні, становитиме — 3400 гривень”, — сказав заступник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект № 2695, який посилює відповідальність водіїв за керування транспортними засобами у нетверезому стані, а також перевищення швидкості.