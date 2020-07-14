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Геращенко разъяснил суть законопроекта об усилении ответственности за пьяное вождение

Геращенко разъяснил суть законопроекта об усилении ответственности за пьяное вождение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Законопроект № 2695, который вчера Верховная Рада во время внеочередного заседания приняла за основу, закрывает "дыры" в законодательстве, из-за которых пьяные водители избегали ответственности. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Законопроект 2695 закрывает "дыры" в законодательстве, из-за которых тысячи пьяниц избегали ответственности, если имели знакомого судью", - рассказал Антон Геращенко.

Так, указано, что в 2019 году 1457 человек избежали ответственности за нетрезвое вождение из-за передачи дела на рассмотрение трудовых коллективов и общественных организаций. 633 дела были закрыты судами в связис  так называемой "малозначительностью".

"В законопроекте 2695 мы закрываем эти две законодательные "дыры" полностью. 13662 дела были закрыты судами из-за истечения срока рассмотрения административных правонарушений, потому что сейчас действует срок рассмотрения - 3 месяца. В законопроекте 2695 предусмотрен год времени на рассмотрение дела пьяного убийцы за рулем", - отмечается в сообщении.

Заместитель министра внутренних дел добавил, что этот законопроект "написан кровью погибших и раненых на дорогах Украины".

"Это многим не понравится потому, что каждый год патрульные фиксируют больше 100 000 случаев управления в нетрезвом состоянии. А штраф в 10 200 гривен, введенный в 2015 году, не сдерживает этих потенциальных убийц. Не исключаю, что народными депутатами будут представлены поправки, которые сделают еще более жесткой ответственность за повторность управления в состоянии опьянения - до реального срока в несколько лет за решеткой", - сказал Антон Геращенко.

Если человек совершил ДТП, в результате которого пострадавший получил травмы средней тяжести, планируют наказывать штрафом от 51 до 85 тыс. гривен или арестом на срок до 6 месяцев (лишение прав на 5 лет). За такие же действия в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения предлагают наказывать лишением свободы на срок до 3 лет (лишение прав от 3 до 5 лет).

В случае смерти потерпевшего, виновнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет (лишение прав на срок от 5 до 8 лет). Если жертв несколько - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет (лишение прав на срок от 5 до 10 лет). Если водитель был в состоянии алкогольного опьянения, виновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет (лишение прав на срок от 7 до 10 лет).

За случай, когда лицо, ранее судимое за убийство на дороге, второй раз в состоянии алкогольного опьянения убьет двух и более людей, Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ввести высшую меру наказания - пожизненное заключение. Все эти нормы будут отработаны во втором чтении, указали в МВД.

"Также данным законопроектом существенно повышается штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч. Сейчас он составляет 510 гривен, а в случае, если депутаты поддержат во втором чтении, составит - 3400 гривен", - сказал заместитель министра внутренних дел.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 2695, который усиливает ответственность водителей за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также превышение скорости.

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