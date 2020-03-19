Геращенко розповів, коли в уряді заповнять вакантні посади
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Найближчим часом в уряді будуть заповнені всі вакансії, які наразі вільні, лише треба визначитися з кандидатурами. Про це повідомив в ефірі телеканалу ZIK заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.
“Найближчим часом, наскільки мені відомо, всі кадрові вакансії (в уряді – ред.) будуть заповнені. Проблем з голосами за це, як ви бачите по прикладу призначення Генпрокурора або міністра економіки, немає. Тому зараз просто Прем’єр-міністру та Президенту у ВР треба визначитися з кандидатурами”, - сказав Геращенко.
Додамо, що в уряді наразі лишаються вакантними посади міністрів культури, енергетики, освіти та науки.
Нагадаємо, Верховна Рада України призначила Ігора Петрашка на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за поданням про призначення від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.