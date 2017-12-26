Геращенко разом із Лутковською вилетіли на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Віце-спікер парламенту Ірина Геращенко разом із омбудсменом Валерією Лутковською, представниками Генпрокуратури, експертами мінської гуманітарної групи, представниками СБУ та Міноборони вилетіли на територію Донбасу. Про це Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“З омбудсменом Лутковською, представниками Генпрокуратури, експертами мінськоі гуманітарноі групи, представниками СБУ і Міноборони вилітаємо на Донбас. Навіть у літаку — працюємо”, — написала Геращенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У полоні бойовиків перебувають 170 українців
Нагадаємо, що 27 грудня має відбутися перший етап обміну 74 військовополонених.