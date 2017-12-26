Геращенко вместе с Лутковской вылетели на Донбасс

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Вице-спикер парламента Ирина Геращенко вместе с омбудсменом Валерией Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минськой гуманитарнои группы, представителями СБУ и Минобороны вилетели на территорию Донбасса. Об этом Геращенко сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.