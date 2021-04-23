Геращенко про "підозру" Буймістер щодо привласнення майна іноземця на 3,5 млн євро: у поліції до неї питань немає

Цитата

“До неї немає питань у поліції”, - сказав Геращенко.

Також він додав, що ніяких кримінальних проваджень проти неї не відкривали.

Деталі

Сама Людмила Буймістер, коментуючи журналісту УНН інформацію про нібито обшук в її громадській приймальній в БЦ “Carnegie Tower” повідомила, що в неї немає там приймальні.

“У мене немає навіть такої приймальної й в мене єдиний кабінет, де я працюю це вулиця Банкова 6/8, кабінет 218. Всі зустрічі з громадянами я проводжу, коли немає карантинних обмежень у районі державної адміністрації Шевченківського району”, — сказала Буймістер.

За її словами, будь-які заяви щодо обшуків — це повна нісенітниця та фейк, або дуже недолуга постановочна фотосесія.

“Жодних кримінальних проваджень проти мене немає”, — заявила Буймістер.

Також вона розповіла, що Геращенко підтвердив їй сьогодні, що до неї жодних питань немає.

Буймістер вважає, що це відповідь на її позицію щодо кандидатури міністра енергетики, яку вона вчора висловила на засіданні фракції. Вона хоче почути, що Герман Галущенко робитиме з ситуацією в енергетичній галузі, чи буде він сприяти збереженню незалежності та боротися з гібридними погрозами Росії в енергетичній сфері.

Що було раніше

У Telegram-каналах з’явилася інформація, що "Слугу народу" Людмилу Буймістер підозрюють в причетності до заволодіння майном на 3,5 млн євро підданого Швеції. В тому числі елітної нерухомості в одному з найпрестижніших БЦ Києва, в якому народний депутат нібито організувала свою “Громадську приймальню”, а так само електростанції, в одній з областей України.

Додамо, що Буймістер є членом групи з міжпарламентських зв’язків з Королівством Швеція.

Доповнення

Нардеп Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що парламентська фракція “Слуги народу” приступила до вивчення кандидатури Германа Галущенко як потенційного претендента на посаду міністра енергетики.

Контекст

Ще кілька днів тому з’явилася інформація про те, що на посаду міністра енергетики, яка вже більше року (з березня 2020 року — ред.) залишається вакантною, претендуватиме Герман Галущенко.

Раніше очолити міністерство мав намір в.о. міністра Юрій Вітренко. Виконувати обов’язки міністра він був призначений 22 грудня 2020 роки без консультації з ВР, що викликало критику з боку парламентаріїв.

17 грудня 2020 року Верховна Рада вперше провалила призначення Вітренко на посаду міністра. Повторне і також невдале голосування пройшло 28 січня 2021 року. Однак, пізніше, ВР проголосувала закон, який істотно розширив повноваження в.о. міністра практично прирівнявши виконуючого обов’язки до міністра.

В кінці березня — на початку квітня 2021 року з’явилася інформація про ймовірне звільнення Вітренко з посади в.о. міністра. Але вже 8 квітня Вітренко спростував цю інформацію.