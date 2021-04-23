Геращенко о "подозрении" Буймистер о присвоении имущества иностранца на 3,5 млн евро: в полиции к ней вопросов нет

Цитата

“К ней нет вопросов у полиции”, — сказал Геращенко.

Также он добавил, что никаких уголовных производств против нее не открывали.

Детали

Сама Людмила Буймистер, комментируя журналисту УНН информацию о якобы обыске в ее общественной приемной в БЦ “Carnegie Tower” сообщила, что у нее приемной там нет.

“У меня нет даже такой приемной и у меня единственный кабинет, где я работаю, — это улица Банковая 6/8, кабинет 218. Все встречи с гражданами я провожу, когда нет карантина в районе государственной администрации Шевченковского района”, — сказала Буймистер.

По ее словам, любые заявления относительно обысков — это полная чушь и фейк, или очень слабая постановочная фотосессия.

“Никаких уголовных производств против меня нет”, — заявила Буймистер.

Также она рассказала, что Геращенко подтвердил ей сегодня, что к ней никаких вопросов нет.

Буймистер считает, что это ответ на ее позицию по кандидатуре министра энергетики, которую она вчера высказала на заседании фракции. Она хочет услышать, что Герман Галущенко будет делать с ситуацией в энергетической отрасли, будет ли он способствовать сохранению независимости и бороться с гибридными угрозами России в энергетической сфере.

Что было раньше

В Telegram каналах появилась информация, что “слугу народа” Людмилу Буймистер подозревают в причастности к завладению имуществом на 3,5 млн евро подданного Швеции. В том числе элитной недвижимости в одном из самых престижных БЦ Киева, в котором народный депутат якобы организовала свою “Общественную приемную”, а так же электростанции, в одной из областей Украины.

Добавим, что Буймистер является членом группы по межпарламентским связям с Королевством Швеция.

Дополнение

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что парламентская фракция “Слуги народа” приступила к изучению кандидатуры Германа Галущенко как потенцийного претендента на должность министра энергетики.

Контекст

Еще несколько дней назад появилась информация о том, что на должность министра энергетики, которая уже более года (с марта 2020 года — ред.) остается вакантной, будет претендовать Герман Галущенко.

Ранее возглавить министерство планировал и.о. министра Юрий Витренко. Исполнять обязанности министра он был назначен 22 декабря 2020 года без консультации с ВР, что вызвало критику со стороны парламентариев.

17 декабря 2020 года Верховная Рада впервые провалила назначение Витренко на должность министра. Повторное и также неудачное голосование прошло 28 января 2021 года. Однако, позже, ВР проголосовала закон, который существенно расширил полномочия и.о. министра практически приравняв исполняющего обязанности к министру.

В конце марта — в начале апреля 2021 года появилась информация о возможном увольнении Витренко с должности и.о. министра. Но уже 8 апреля Витренко опроверг эту информацию.