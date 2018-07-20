Геращенко пообіцяла реакцію України на заяви Італії

"В стрічці нова зрада - міністр ВС Італії підтримав кримський "референдум" й посмів (виголосити - ред.) брудні слова про Революцію Гідності. Реакція МЗС України обов‘язково буде, звичайно, але ця заява зроблена зараз невипадково (на тлі нищівної критики гельсінського саміту в ЄС і в світових ЗМІ), й не вона найстрашніша", - заявила Геращенко.



Також Геращенко відзначила, що про кремлівську коаліція "зробить все, щоб зняти санкції з РФ".



"В Італії до влади прийшла коаліція, в угоді якої записано - скасування санкцій ЄС проти РФ. Й лобісти Кремля зроблять все, аби зняти санкції, вони перевірятимуть ЄС на міцність. Тому нас чекає непроста осінь і зима, владі, нашим дипломатам знадобиться чимало сил, аби продовжити з ЄС діалог щодо політики санкцій, які прив‘язані до виконання РФ мінських угод. И це буде час істини: які політичні сили і політики в країні борються за Україну, які - за себе у владі", - додала вона.



Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ Італії і глава правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив, що Росія законно анексувала український Крим. Також він назвав Революцію Гідності "псевдо революцією".



