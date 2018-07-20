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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36985 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101455 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123527 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131105 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168692 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153207 просмотра

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Геращенко пообещала реакцию Украины на заявления Италии

Геращенко пообещала реакцию Украины на заявления Италии

Киев  •  УНН

 • 14403 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Вице-спикер Парламента Ирина Геращенко пообещала реакцию Министерства иностранных дел Украины относительно заявлений Италии про "референдум в Крыму" и "фейковую Революцию Достоинства". Об этом она заявила в своем Facebook, передает УНН.

"В ленте новое предательство - министр МВД Италии поддержал крымский "референдум" и посмел (произнести) грязные слова про Революцию Достоинства. Реакция МИД Украины обязательно будет, конечно, но это заявление сделано сейчас не случайно (на фоне уничтожающей критики хельсинского саммита в ЕС и в мировых СМИ), и не она самая страшная", - заявила Геращенко.

Также Геращенко отметила, что о кремлевская коалиция "сделает все, чтобы снять санкции с РФ".

"В Италии к власти пришла коалиция, в соглашении которой записано - отмена санкций ЕС против РФ. И лоббисты Кремля сделают все, чтобы снять санкции, они будут проверять ЕС на прочность. Поэтому нас ждет непростая осень и зима, властям, нашим дипломатам понадобится немало сил, чтобы продолжить с ЕС диалог о политике санкций, которые привязаны к выполнению РФ минских соглашений. и это будет время истины: какие политические силы и политики в стране борются за Украину, а какие - за себя во власти", - добавила она.

Напомним, Министр внутренних дел Италии и глава правой партии "Лига" Сальвини заявил, что Россия законно аннексировала украинский Крым. Также он назвал Революцию Достоинства "псевдо революцией".

Украинские Национальные Новости

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