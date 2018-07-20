Геращенко пообещала реакцию Украины на заявления Италии

"В ленте новое предательство - министр МВД Италии поддержал крымский "референдум" и посмел (произнести) грязные слова про Революцию Достоинства. Реакция МИД Украины обязательно будет, конечно, но это заявление сделано сейчас не случайно (на фоне уничтожающей критики хельсинского саммита в ЕС и в мировых СМИ), и не она самая страшная", - заявила Геращенко.



Также Геращенко отметила, что о кремлевская коалиция "сделает все, чтобы снять санкции с РФ".



"В Италии к власти пришла коалиция, в соглашении которой записано - отмена санкций ЕС против РФ. И лоббисты Кремля сделают все, чтобы снять санкции, они будут проверять ЕС на прочность. Поэтому нас ждет непростая осень и зима, властям, нашим дипломатам понадобится немало сил, чтобы продолжить с ЕС диалог о политике санкций, которые привязаны к выполнению РФ минских соглашений. и это будет время истины: какие политические силы и политики в стране борются за Украину, а какие - за себя во власти", - добавила она.



Напомним, Министр внутренних дел Италии и глава правой партии "Лига" Сальвини заявил, что Россия законно аннексировала украинский Крым. Также он назвал Революцию Достоинства "псевдо революцией".



