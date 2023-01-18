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Геращенко назвав три можливі версії авіакатастрофи, у якій загинуло керівництво МВС

Київ • УНН

 • 1362733 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав три ймовірні версії падіння гелікоптера в Броварах, де загинуло керівництво МВС, - диверсія, несправність техніки, порушення правил безпеки польотів, передає УНН.

Геращенко назвав три можливі версії авіакатастрофи, у якій загинуло керівництво МВС

Цитата

«Мої друзі, державні діячі України — міністр МВС Денис Монастирський, Женя Єнін і Юра Лубкович загинули в авіакатастрофі гелікоптера ДСНС у Броварах. Загинули також усі, хто були на борту вертольота. Причини трагедії встановлюють слідчі. Чи була це диверсія, несправність техніки, порушення правил безпеки польотів, ми скоро дізнаємося», - написав Геращенко.

Доповнення

Поліція повідомляла, що в Броварах Київської області біля дитячого садка впав вертоліт.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив, вказавши, що в Броварах "на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат".

Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що в Броварах через падіння вертольота загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович.

Українські Національні Новини

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